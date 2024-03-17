Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

Воинская часть в Тирасполе 17 марта была подвергнута атаке дрона-камикадзе, что привело к возгоранию и взрыву. Об этом сообщает Telegram-канал «Первый Приднестровский».

В результате атаки на аэродроме загорелся вертолет. По информации, никто не пострадал. Полет беспилотника замечен возле «Клеверного моста». В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, ведется уголовное расследование. Дополнительная информация отсутствует.

Недавно депутаты всех уровней в Приднестровье обратились к России с просьбой о помощи во время съезда из-за угроз экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Сейчас в Приднестровье постоянно проживает свыше 220 тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Молдавии недовольны открытием избирательных участков РФ в Приднестровье.