Букингемский дворец прокомментировал сообщения о смерти Карла III

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 2 860 0

Информация о кончине короля распространилась в социальных сетях. Но правда ли это?

Букингемский дворец прокомментировал сообщения о смерти Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Король Великобритании Карл III продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Так информацию о смерти, которая появилась в социальных сетях, прокомментировали 5-tv.ru в Букингемском дворце.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — уточнил представитель Букингемского дворца.

Информация о том, что Карл III якобы умер, появилась в социальных сетях и некоторых СМИ. В частности, распространилась фотография официального документа Букингемского дворца, однако даже пресса Великобритании никаких сообщений не давала.

Посольство Великобритании в Москве также опровергло сообщения о смерти короля.

В феврале сообщалось, что Карл III обратился в больницу из-за проблем с простатой, надеясь на обычную операцию, но все оказалось гораздо сложнее. У монарха обнаружили онкологию. Из-за диагноза ему пришлось отказаться от части своих обязанностей и начать лечение. Несмотря на то, что врачи пытаются сделать все возможное, во дворце уже готовятся к похоронам.

На престол Карл III вступил меньше года назад, после кончины матери — Елизаветы II. Коронация состоялась 6 мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия начала готовиться к смерти больного раком короля Карла III.

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