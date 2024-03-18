Букингемский дворец прокомментировал сообщения о смерти Карла III
Информация о кончине короля распространилась в социальных сетях. Но правда ли это?
Фото: www.globallookpress.com / Pool
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Король Великобритании Карл III продолжает исполнять свои рабочие обязанности. Так информацию о смерти, которая появилась в социальных сетях, прокомментировали 5-tv.ru в Букингемском дворце.
«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — уточнил представитель Букингемского дворца.
Информация о том, что Карл III якобы умер, появилась в социальных сетях и некоторых СМИ. В частности, распространилась фотография официального документа Букингемского дворца, однако даже пресса Великобритании никаких сообщений не давала.
Посольство Великобритании в Москве также опровергло сообщения о смерти короля.
В феврале сообщалось, что Карл III обратился в больницу из-за проблем с простатой, надеясь на обычную операцию, но все оказалось гораздо сложнее. У монарха обнаружили онкологию. Из-за диагноза ему пришлось отказаться от части своих обязанностей и начать лечение. Несмотря на то, что врачи пытаются сделать все возможное, во дворце уже готовятся к похоронам.
На престол Карл III вступил меньше года назад, после кончины матери — Елизаветы II. Коронация состоялась 6 мая 2023 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Британия начала готовиться к смерти больного раком короля Карла III.
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