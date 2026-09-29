Умер звезда «Спасенных звонком» Деннис Хаскинс

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 10 0

За плечами актера было более 100 экранных работ.

Умер актер Деннис Хаскинс из сериала «Спасенные звонком»

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

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Актер Денис Хаскинс умер в возрасте 75 лет

Американский актер Деннис Хаскинс, известный по сериалам «Спасенные звонком», «Как я встретил вашу маму» и «Безумцы», умер в возрасте 75 лет. О его смерти 29 сентября сообщил Page Six.

Причина смерти Хаскинса пока официально не раскрывается. При этом, по данным издания, в последние годы актер боролся с болезнью Паркинсона. В публикации уточняется, что заболевание он скрывал от многих близких.

Наибольшую известность Хаскинсу принесла роль директора школы Ричарда Белдинга в сериале «Спасенные звонком». Он исполнял ее во всех четырех сезонах проекта. Всего на счету артиста более 100 актерских работ. Среди них — «Сумеречная зона», «Магнум, частный детектив», «Западное крыло» и «Новенькая».

До начала актерской карьеры Хаскинс работал в музыкальной индустрии менеджером и концертным промоутером. Позднее он продолжил заниматься творческими проектами и даже выпустил караоке-альбом. В 2015 году актер получил степень бакалавра в Университете Теннесси в Чаттануге — спустя десятилетия после поступления в учебное заведение.

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