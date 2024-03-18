2,6 миллиона человек стали победителями розыгрышей «Миллиона призов»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

2,6 миллиона человек стали победителями розыгрышей «Миллиона призов»

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Победителями третьего, заключительного, розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» стали более 350 тысяч человек. Призовые баллы получили участники электронного голосования, сделавшие свой выбор с 20:01 16 марта до 20:00 17 марта, сообщает сайт mos.ru.

Призы разыгрывали случайным образом с применением специального оборудования.

По итогам трех розыгрышей призы получили более 2,6 миллиона человек. Каждый балл равен одному рублю. Ими можно оплатить покупки в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести в благотворительный фонд.

Тем, кто впервые участвует в электронном голосовании, гарантированно начисляют по одной тысяче баллов. Кроме того, 500 баллов получают участники электронного голосования младше 25 лет. Ими москвичи смогут оплатить подписки онлайн-сервисов — партнеров акции. Специальные розыгрыши прошли и среди семейных пар и родителей с детьми. Если оба супруга проголосовали онлайн, то они получают шанс выиграть 15 тысяч до 100 тысяч баллов.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могли горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также те жители других регионов, которые заранее прикрепились к избирательному участку в Москве. Отдать свой голос можно было очно на избирательном участке или в формате онлайн.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

17:29
Выгодная ли позиция? Зачем НАТО строит в Румынии крупнейшую военную базу
17:25
Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда геноцидом
17:23
«Нечего искать»: главу Гагаузии не пустили в правительство после визита в Россию
17:13
Чудесное спасение: в Подмосковье хирурги удалили ребенку жабры
17:06
«Наша поддержка»: генсек НАТО признал помощь Украине в ударах в Черном море
16:57
Талантливая танцовщица и балетмейстер: как в Москве простились с балериной Наталией Касаткиной

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта
«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок