Коллеги поражены его внезапной смертью.

В возрасте 58 лет умер заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда. Об этом стало известно РИА Новости после общения с исполнительным директором артиста Магомедом Кулбуже.

«К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — сообщил мужчина в ответ на вопрос о том, правдива ли информация.

Пока неизвестно, когда и во сколько похоронят артиста. В 1983-м году он окончил Московское академическое хореографическое училище, начал служить в Большом театре вплоть до 1994 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Ему было всего 42 года.