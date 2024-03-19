Умер заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 404 0

Умер заместитель директора Имперского русского балета Витаутас Таранда

Умер заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда

Фото: Пахомова Людмила / ТАСС

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Коллеги поражены его внезапной смертью.

В возрасте 58 лет умер заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда. Об этом стало известно РИА Новости после общения с исполнительным директором артиста Магомедом Кулбуже.

«К сожалению, да, вчера в обед. Внезапная смерть», — сообщил мужчина в ответ на вопрос о том, правдива ли информация.

Пока неизвестно, когда и во сколько похоронят артиста. В 1983-м году он окончил Московское академическое хореографическое училище, начал служить в Большом театре вплоть до 1994 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константина Кольцова. Ему было всего 42 года.

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