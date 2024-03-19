Умер тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 581 0

Скончался тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов

Умер тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Ему было всего 42 года.

Тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов скончался на 43-м году жизни. О смерти спортсмена сообщили в официальном Telegram-канале представители команды.

«Ушел из жизни тренер „Салавата Юлаева“ Константин Кольцов. Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба», — говорится в публикации.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» выразил соболезнования родным и близким тренера. Причины смерти пока не сообщили.

Кольцов играл за команды «Северсталь» из Череповца, «Ак Барс» из Казани, «Спартак», «Динамо» из Минска, «Атлант» из Подмосковья и «Салават Юлаев» из Уфы. Также он выступал как игрок за клуб НХЛ «Питтсбург».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов.

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