Путин: все попытки украинских диверсантов прорваться через границу провалились

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 69 0

Президент посетил заседание коллегии ФСБ, на котором затронул тему последних атак боевиков ВСУ.

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Все попытки прорыва на территорию России диверсантов с Украины провалились. Так последние атаки боевиков прокомментировал президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В ходе совещания российский лидер отметил, что киевский режим перешел к террористическим методам при поддержке Запада, пытаясь атаковать мирное население России и провести покушения на представителей власти.

«Неонацистский киевский режим при поддержке Запада, а часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам: это обстрелы мирных городов, покушения на представителей власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей», — уточнил президент.

Однако все попытки пройти через границу были пресечены, Путин поблагодарил за грамотные действия всех, кто сражается именно там. Президент добавил, что о семьях павших сотрудников ФСБ обязательно позаботятся власти.

«Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим: все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников и всякого рода отребья, которые по разным каналам оказались на разных территориях киевского режима, — все эти попытки провалились», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще атаковать регионы России, для того, чтобы их обезопасить, нужная некая буферная зона.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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