Киевский режим в последние дни стал чаще совершать преступные действия в отношении мирных жителей российских регионов.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще атаковать регионы России, для того, чтобы их обезопасить, нужная некая буферная зона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Владимир Путин ранее заявил, что власти рассмотрят вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны, из которой неонацисты не смогут атаковать Россию. Президент допустил такой сценарий в случае учащения ударов со стороны ВСУ.

«Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить», — пояснил Песков.

Таким образом, отметил представитель Кремля, все средства, которые враг может использовать для нанесения ударов по России, останутся «за пределами зоны досягаемости».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область, выпустив по приграничному российскому региону десять снарядов RM-70 Vampire.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.