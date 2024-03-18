Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны: «На фоне атак и обстрелов»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 107 0

Песков о словах Путина: санитарная зона нужна на фоне атак на регионы России

Песков объяснил слова Путина о создании санитарной зоны: «На фоне атак и обстрелов»

Фото: © РИА Новости / Мирослав Ротарь

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим в последние дни стал чаще совершать преступные действия в отношении мирных жителей российских регионов.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще атаковать регионы России, для того, чтобы их обезопасить, нужная некая буферная зона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Владимир Путин ранее заявил, что власти рассмотрят вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны, из которой неонацисты не смогут атаковать Россию. Президент допустил такой сценарий в случае учащения ударов со стороны ВСУ.

«Президент имеет в виду, что на фоне атак, атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на наших территориях, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить», — пояснил Песков.

Таким образом, отметил представитель Кремля, все средства, которые враг может использовать для нанесения ударов по России, останутся «за пределами зоны досягаемости».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Белгородскую область, выпустив по приграничному российскому региону десять снарядов RM-70 Vampire.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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