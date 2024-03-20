Настоящий детектив: что творится в королевской семье Британии
Члены королевской семьи Великобритании переживают тяжелый период
Фото: www.globallookpress.com / Nieboer
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Рак короля, пропажа принцессы Уэльской и странная смерть мужа леди Виндзор — стоит разобраться в несчастьях Букингемского дворца.
Королевскую семью Великобритании в последнее время накрыла настоящая черная полоса. Практически каждый день появляются все новые версии о состоянии здоровья короля Карла III и принцессы Кейт Миддлтон. А также не прекращаются споры о странной смерти мужа леди Габриеллы Виндзор. В таинственной истории Букингемского дворца попыталось разобраться издание aif.ru.
Рак короля Карла III
Король Великобритании, 75-летний Карл III, еще в феврале попал в больницу из-за проблем с простатой. Позже выяснилось, что у монарха обнаружили онкологию. Из-за этого ему пришлось временно отказаться от части своих обязанностей.
С тех пор Карл III появлялся на публике на считанные минуты. Например, он посетил церковную службу в Сандрингеме, где поприветствовал толпу и прогулялся, но не больше 20 минут.
Известно, что король собирается посетить церемонию выноса знамени, которая состоится 15 июня. Это мероприятие — одно из крупнейших церемониальных событий, которое должно состоятся в нынешнем году. Обычно король инспектирует парад верхом, однако в этом году все будет зависеть от состояния Карла III и рекомендаций врачей, которые пока не советуют ему посещать крупные публичные мероприятия. Все будет зависеть от его состояния.
Исчезнувшая Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская не появляется на публике уже почти три месяца. Ее история болезни будоражит людей во всей Британии. Многие поклонники задаются вопросом, что же произошло с ней на самом деле.
Изначально жене принца Уильяма провели плановую операцию на брюшной полости, но восстановление слишком затянулось. Недавно появилась фотография Кейт с детьми. Но, как обнаружилось, снимок тщательно подвергся редактированию, что породило еще больше слухов.
Газета The Sun 17 марта опубликовала статью, что «счастливая, здоровая и расслабленная Кейт посетила с семьей свой любимый фермерский магазин», однако никаких доказательств представлено не было. А американская журналистка Джессика Рид Краусс объяснила отсутствие принцессы Уэльской обязанностью носить калоприемник после операции. Что происходит за закрытыми дверями - на самом деле неизвестно.
Смерть Томаса Кингстона
В феврале появились сообщения о смерти члена королевской семьи. А именно Томаса Кингстона, мужа леди Габриеллы Виндзор, дочери принца Майкла Кентского, которая приходится троюродной сестрой королю Чарльзу. По данным журналиста Дэна Уайтхэда, мужчина был найден «в закрытой пристройке с травматической раной головы». Виндзор официально подтвердил смерть Томаса.
Кингстон женился на леди Габриэлле Виндзор в 2019 году. Близкие называли их идеальной счастливой семьей. Томас работал директором в финансовой компании, а также во время иракской кампании служил переговорщиком по освобождению заложников. Примечательно, что до Габриеллы мужчина встречался с младшей сестрой Кейт Миддлтон — Филлиппой.
Отвлекающий маневр
Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с aif.ru выдвинул теорию о том, что массовые публикации о королевской семье могут быть частично вызваны для того, чтобы отвлечь граждан от ситуации на Украине и выборов в России.
«Большинство британцев внимательно относятся к судьбе короны. Начиная с принцессы Дианы, это — любимый сериал: кто хороший, кто плохой, этот процесс идет много лет. С другой стороны, их интересует проблема Украины, им сильно промыли голову», — заявил Журавлев.
Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон.
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