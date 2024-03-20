Настоящий детектив: что творится в королевской семье Британии

Рак короля, пропажа принцессы Уэльской и странная смерть мужа леди Виндзор — стоит разобраться в несчастьях Букингемского дворца.

Королевскую семью Великобритании в последнее время накрыла настоящая черная полоса. Практически каждый день появляются все новые версии о состоянии здоровья короля Карла III и принцессы Кейт Миддлтон. А также не прекращаются споры о странной смерти мужа леди Габриеллы Виндзор. В таинственной истории Букингемского дворца попыталось разобраться издание aif.ru.

Рак короля Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Король Великобритании, 75-летний Карл III, еще в феврале попал в больницу из-за проблем с простатой. Позже выяснилось, что у монарха обнаружили онкологию. Из-за этого ему пришлось временно отказаться от части своих обязанностей.

С тех пор Карл III появлялся на публике на считанные минуты. Например, он посетил церковную службу в Сандрингеме, где поприветствовал толпу и прогулялся, но не больше 20 минут.

Известно, что король собирается посетить церемонию выноса знамени, которая состоится 15 июня. Это мероприятие — одно из крупнейших церемониальных событий, которое должно состоятся в нынешнем году. Обычно король инспектирует парад верхом, однако в этом году все будет зависеть от состояния Карла III и рекомендаций врачей, которые пока не советуют ему посещать крупные публичные мероприятия. Все будет зависеть от его состояния.

Исчезнувшая Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / I–Images

Принцесса Уэльская не появляется на публике уже почти три месяца. Ее история болезни будоражит людей во всей Британии. Многие поклонники задаются вопросом, что же произошло с ней на самом деле.

Изначально жене принца Уильяма провели плановую операцию на брюшной полости, но восстановление слишком затянулось. Недавно появилась фотография Кейт с детьми. Но, как обнаружилось, снимок тщательно подвергся редактированию, что породило еще больше слухов.

Газета The Sun 17 марта опубликовала статью, что «счастливая, здоровая и расслабленная Кейт посетила с семьей свой любимый фермерский магазин», однако никаких доказательств представлено не было. А американская журналистка Джессика Рид Краусс объяснила отсутствие принцессы Уэльской обязанностью носить калоприемник после операции. Что происходит за закрытыми дверями - на самом деле неизвестно.

Смерть Томаса Кингстона

В феврале появились сообщения о смерти члена королевской семьи. А именно Томаса Кингстона, мужа леди Габриеллы Виндзор, дочери принца Майкла Кентского, которая приходится троюродной сестрой королю Чарльзу. По данным журналиста Дэна Уайтхэда, мужчина был найден «в закрытой пристройке с травматической раной головы». Виндзор официально подтвердил смерть Томаса.

Кингстон женился на леди Габриэлле Виндзор в 2019 году. Близкие называли их идеальной счастливой семьей. Томас работал директором в финансовой компании, а также во время иракской кампании служил переговорщиком по освобождению заложников. Примечательно, что до Габриеллы мужчина встречался с младшей сестрой Кейт Миддлтон — Филлиппой.

Отвлекающий маневр

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с aif.ru выдвинул теорию о том, что массовые публикации о королевской семье могут быть частично вызваны для того, чтобы отвлечь граждан от ситуации на Украине и выборов в России.

«Большинство британцев внимательно относятся к судьбе короны. Начиная с принцессы Дианы, это — любимый сериал: кто хороший, кто плохой, этот процесс идет много лет. С другой стороны, их интересует проблема Украины, им сильно промыли голову», — заявил Журавлев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон.