«Кто это, черт возьми?»: зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская с мужем попали на видео. Кейт выглядела бодрой и веселой, но совершенно непохожей на себя. Кадры должны были успокоить фанатов, но только породили новые слухи.

История болезни Кейт Миддлтон будоражит британцев и поклонников королевской семьи по всему миру — больше, чем рак короля Карла III, чем скандалы принца Гарри и Меган Маркл, чем что-либо другое. Пресса этот интерес поддерживает не просто активно, а с остервенением. До сих пор неизвестно, какую операцию провели принцессе Уэльской на брюшной полости, почему она так долго восстанавливается и откуда в сети появляются странные фото, вызывающие беспокойство за ее здоровье и даже жизнь. Теории заговора плетутся нешуточные — вплоть до смерти и попыток ввести подданных в заблуждение фейковыми снимками и неоднозначными высказываниями.

Королевская семья Великобритании — часть имиджа страны, иллюстрация приверженности традициям и любви к истории. Разумеется, у этих «звезд» тоже есть пресс-службы, пиар-менеджеры и прочие помощники для поддержания интереса, для востребованности. Но иногда ситуация обретает нездоровые черты. Известно, что папарацци преследовали в свое время принцессу Диану, из-за них она попала в аварию и погибла. Теперь все внимание обращено на Кейт, будущую королеву. В январе она перенесла операцию, вернуться к своим обязанностям планирует после Пасхи. Официальные заявления сделаны, почему же фанаты им не верят?

Накануне американский таблойд TMZ опубликовал видео прогулки Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма. Пара шла с продуктами из фермерского магазина: принцесса несла сумку, весело обсуждала что-то с мужем и выглядела здоровой и отдохнувшей. На Кейт леггинсы и спортивная куртка, она идет бодрым шагом, очевидно, что последствия операции ее уже не тяготят. На видео ее и Уильяма запечатлел якобы случайный прохожий, узнавший королевских особ.

«Кейт выглядела счастливой и расслабленной. Они оба выглядели счастливыми просто потому, что могут вместе сходить в магазин и пообщаться», — рассказал он.

Журналисты настаивают на достоверности видео, все факты сходятся. История с предыдущими снимками Миддлтон вроде бы не повторилась. Как известно, фото Кейт в машине, а также с детьми в День матери привели к скандалу. В кадр было внесено 16 изменений, причем довольно грубых, и его разоблачали как фейк. И даже комментарию самой принцессы, мол, побаловалась в фотошопе, никто не поверил. Однако и сейчас напряжение не спало — многие не верят, что на видео действительно принцесса. Некоторые и мужа ее не узнают!

«Даже не похожи на них»;

«Тестируем клона, чтобы посмотреть, что думает интернет»;

«Я пытаюсь понять, кто это, черт возьми, потому что это не Кейт»;

«Если это действительно „Кейт Миддлтон“, то почему женщина, которая только что перенесла операцию на брюшной полости и нуждалась в таком долгом восстановлении, несет такую большую сумку?» — пишут пользователи соцсети X.

Похоже, пока принцесса Уэльская не вернется к работе и не предстанет перед публикой официально, теории заговора не развеются. Фанаты до сих пор гадают, почему вокруг болезни Миддлтон столько тайн, почему о раке простаты короля говорят все, а об операции Кейт — никто, почему в конце концов пресса сходит с ума и поддерживает ажиотаж новыми вбросами? Возможно, это просто пиар-ход, причем успешный, но вдруг Букингемский дворец и правда скрывает трагедию семьи? Так или иначе, Пасхи в этом году с нетерпением ждут не только верующие.

Ранее, писал 5-tv.ru, брат принцессы Дианы прокомментировал исчезновение Миддлтон. Чарльз Спенсер, как и многие, не верит в официальные отчеты монархов и сильно переживает за Кейт.