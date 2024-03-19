Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

Развитие сервисов для здоровья жителей столицы продолжается.

Собянин: пациенты стационаров могут видеть назначения врача в режиме онлайн

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

К новому разделу «Мои госпитализации» в электронной медкарте зафиксировано более 2,6 миллионов обращений. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 марта.

«Пациенты стационаров изучали свои назначения, результаты исследований в режиме реального времени, а после выписки знакомились с историей госпитализации — в среднем просматривали от четырех до девяти документов», — рассказал он.

По словам Собянина, появление этого раздела — новый этап на пути к созданию уникальной медицинской системы, ориентированной на пациента.

Мэр проинформировал, что в случае необходимости информацию в разделе «Мои госпитализации» может просмотреть не только сам обладатель медкарты, но и его родственники.

«Для этого достаточно предоставить временный доступ к данным из своей электронной медкарты. Информацию о госпитализации ребенка родители тоже видят онлайн при наличии доступа к его медкарте», — пояснил он.

Собянин подчеркнул со ссылкой на информацию о национальном проекте «Здравоохранение», что развитие сервисов для здоровья жителей столицы продолжается.

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