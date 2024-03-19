«Вроде живы, стучат по трубе»: в Амурской области вторые сутки спасают шахтеров

Ни на минуту не останавливаются спасательные работы в Амурской области. Там пытаются добраться до 13-ти горняков, которые оказались под землей, в шахте золото-добывающего рудника. Мощные насосы откачивают грунтовые воды, вход в тоннель расчищают от горных пород. Чтобы избежать повторного обрушения, работают максимально осторожно. В час получается продвигаться примерно на 100 метров. О ходе работ постоянно докладывают Владимиру Путину. Последнюю информацию собрал Денис Блащук.

На «Пионере» продолжаются спасательные работы. К шахте сейчас нет возможности подойти. Уже известно, что задействовано порядка 100 человек. Группировка горноспасателей увеличивается. Сейчас там работают специалисты из Якутии, Хабаровского края. В ближайшее время к ним присоединятся приморцы, и, по последней информации, готовы в любое время выдвинуться в Приамурье спасатели из Кемеровской области. Работы продолжаются, не останавливаются ни на минуту. Под завалом по-прежнему остаются 13 человек.

Люди находятся под завалами почти сутки. В первый раз связь с работниками прервалась около девяти часов вечера накануне. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно. Люди оказались заперты в штреке на глубине 100 метров.

«Вроде как они живы, стучат по трубе. Им делают еще дополнительную вентиляцию. Добраться до них очень трудно. С дочерью связались, с подругой тоже — у нее зять там», — поделилась Римма Ахмадеева, теща одного из шахтеров.

В распоряжении 5-tv.ru оказался список тех, кто сейчас находится под завалами. Все они вахтовики из разных регионов страны. Известно, что жителей Амурской области среди них нет.

На место прибыла усиленная группировка спасателей. В регионе объявлен режим ЧС. Заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел экстренное совещание.

«Работы осложняются тем, что поступает вода. Специалисты МЧС дадут ответ о необходимости переброски туда высокопроизводительной техники из Кузбасса. Главная задача сейчас — спасти людей», — сообщил он.

«Устанавливается дополнительная вентиляция, ведется монтаж трансформаторной подстанции и насосной установки для откачки воды. В работах задействовано более 100 человек. Все силы брошены на спасение людей, продолжающих оставаться под завалами», — заявили представители предприятия «Покровский рудник».

По данным открытых источников, рудник «Пионер» принадлежит крупнейшему в стране золотодобывающему предприятию. Активное освоение подземных недр здесь начали с 2017 года.

«Покровский рудник» ежегодно проходил проверки надзорных органов. Два года назад здесь выявили нарушения при разработке паспорта безопасности объекта. Были нарекания и к физической защите работников. Вопрос о том, проводили ли там взрывные работы, остается открытым. Пока подтверждений этой версии нет.

«Происходил ли осмотр, фиксировалось ли давление на кровле выработки, которая обрушилась? А она обрушилась не на одном метре. Какие были прогнозы горно-геологических условий?» — поинтересовался первый вице-президент Независимого профсоюза горняков России Александр Сергеев.

Сейчас прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ. По предварительным прогнозам, спасательная операция продлится еще сутки. Половину пути до горняков сотрудники МЧС уже преодолели.