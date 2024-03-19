Собянин: более 430 тысяч человек посетили дни без турникетов с 2012 года

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Участники акции получат редкую возможность увидеть изнутри работу аэропорта «Шереметьево».

Собянин: более 430 тысяч человек посетили дни без турникетов с 2012 года

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В 2024 году в Москве пройдут четыре акции «День без турникетов», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В эти дни в столице пройдут организованные местным бизнесом экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия для жителей города. В этом году участниками «Дней без турникетов» станут компании высокотехнологичной направленности, сообщил Сергей Собянин.

Москвичей и гостей столицы в рамках «Дней без турникетов» ожидают разнообразные мероприятия культурного и научного характера. Так, на одной из экскурсий участники смогут ощутить себя в цифровой реальности, на другой получат самые свежие сведения о развитии 3D-технологий.

Кроме того, участники «Дней без турникетов» получат редкую возможность увидеть изнутри работу аэропорта «Шереметьево». Также участники мастер-классов смогут измерить размеры наночастиц и даже научиться программированию.

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