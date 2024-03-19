«Хочешь мира?» — Франция заявила о подготовке армии к большой «войне»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 45 0

Глава штаба сухопутных войск Франции: армия готова к трудной войне

«Хочешь мира?» — Франция заявила о подготовке армии к большой «войне»

Фото: www.globallookpress.com / © Senior Airman Blake Wiles

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Вслед за озвученной на весь мир позицией Эммануэля Макрона слово взяли представители военного руководства страны.

Армия Франции готова к трудным боям и конфликтам, в которых, возможно, придется участвовать в ближайшее время. С таким заявлением выступил начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль.

По его словам, последние годы ясно демонстрируют, что напряженность в мире нарастает. А начало 2024-го и вовсе принесло многим аналитикам уверенность, что локальные столкновения рискуют перерасти в глобальные конфликты. Поэтому, как считает генерал, Франция должна не просто наблюдать со стороны, а вовсю готовиться к самому неблагоприятному развитию событий.

«Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это — хочешь мира, готовься к войне», — заявил генерал в беседе с изданием Le Monde.

Свою позицию Шилль озвучил после ряда заявлений французского президента Эммануэля Макрона, который допустил непосредственное участие своей армии в конфликте против России на стороне украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине.

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