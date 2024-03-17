Макрон допустил проведение Францией наземных операций на Украине
Лидер страны считает, что в нужный момент «каждый займет свою роль».
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения войсками страны наземных операций на Украине. Об этом сообщило издание Le Parisien.
Лидер государства отметил, что точно не собирается быть инициатором того, чтобы армия Франции отправилась на Украину для противостояния с Россией. Однако он уточнил, что «мощь его державы заключается в том, что она может себе это позволить».
Макрон добавил, что многие страны ЕС поддерживают его политику. Еще он подчеркнул, что Западу важно быть готовым к любым сценариям и в нужный момент «каждый возьмет на себя выбранную роль».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Флориан Филиппо указал на неуравновешенность Макрона.
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