Почти 600 зданий школ и детсадов построили в Москве с 2011 года

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

В сентябре прошлого года за парты сели почти 120 тысяч первоклассников.

Почти 600 зданий школ и детсадов построили в Москве с 2011 года

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

В Москве с 2011 по 2023 год построили 599 новых зданий школ и садов, сообщил 20 марта мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Детей учат настоящие профессионалы: в прошлом году государственными и городскими наградами отмечено свыше 2,5 тысяч педагогов», — отметил градоначальник.

Собянин добавил, что высокий уровень знаний московских школьников подтверждают международные исследования, а также высокие результаты на олимпиадах и едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Так, в 2023 году число выпускников, набравших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ, выросло по сравнению с 2021/22 учебным годом на 45%.

«Сейчас в столичной системе образования обучается порядка 1,5 миллиона детей, в том числе 32 тысяч ребят с особенностями здоровья», — подчеркнул мэр Москвы.

В сентябре прошлого года за парты сели почти 120 тыс. первоклассников. Большинство родителей выбрали для своего ребенка школу рядом с домом.

«Также во всех школах работают спортивные клубы. В городе действует свыше 700 школьных театров и больше 1,9 тысяч театральных объединений», — сообщил Собянин.

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