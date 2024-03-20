Брошены все силы: что происходит на руднике в Приамурье после ЧП

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Спасатели МЧС приступили к бурению скважин на руднике Приамурья после ЧП

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Ни днем, ни вечером, ни даже ночью на руднике «Пионер» не прекращаются работы.

Последние данные из Амурской области, где пошли уже третьи сутки спасательной операции на золотодобывающей шахте, в которой оказались заблокированы 13 горняков. Сегодня на место аварии прилетела группа спасателей из Новокузнецка. Они привезли спецоборудование. В результате принято решение пробурить в забое две скважины, чтобы понять, что происходит внизу, а также начать возводить бетонную перемычку, которая защитит от повторного обвала.

Другие детали операции — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Ни днем, ни вечером, ни даже ночью на руднике «Пионер» не прекращаются работы. Собственно, тут и развернут Оперативный штаб МЧС. Сейчас проходит совещание. Вот то место, где и произошло ЧП. Горит прожектор рядом, если приглядеться, можно увидеть много фонариков и оранжевые каски. Это спасатели, которые продолжают работу.

Третьи сутки спасатели из разных регионов страны пытаются вызволить вахтовиков из страшной ловушки. Откачивают воду, очищают штреки, формируют перемычки. Бурят в заваленную шахту на руднике дополнительные скважины. Буровую установку для этого доставили из Благовещенска.

В скважину будет опущена специальная камера — видео-глаз, которую с собой привезли спасатели из Новокузнецка. Прибор позволит обследовать самые труднодоступные участки горных выработок. Вторая скважина бурится к предполагаемому месту расположения горняков. Одному из них, потому что таких несколько.

Пробиваясь к горнякам, спасатели расчистили более 100 метров завала и откачали свыше тысячи кубометров воды. В шахте установлена дополнительная вентиляция и насосные станции. 13 вахтовиков все еще могут быть живы, задача — пробраться к ним любой ценой.

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