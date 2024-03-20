Брошены все силы: что происходит на руднике в Приамурье после ЧП

Ни днем, ни вечером, ни даже ночью на руднике «Пионер» не прекращаются работы.

Последние данные из Амурской области, где пошли уже третьи сутки спасательной операции на золотодобывающей шахте, в которой оказались заблокированы 13 горняков. Сегодня на место аварии прилетела группа спасателей из Новокузнецка. Они привезли спецоборудование. В результате принято решение пробурить в забое две скважины, чтобы понять, что происходит внизу, а также начать возводить бетонную перемычку, которая защитит от повторного обвала.

Другие детали операции — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Ни днем, ни вечером, ни даже ночью на руднике «Пионер» не прекращаются работы. Собственно, тут и развернут Оперативный штаб МЧС. Сейчас проходит совещание. Вот то место, где и произошло ЧП. Горит прожектор рядом, если приглядеться, можно увидеть много фонариков и оранжевые каски. Это спасатели, которые продолжают работу.

Третьи сутки спасатели из разных регионов страны пытаются вызволить вахтовиков из страшной ловушки. Откачивают воду, очищают штреки, формируют перемычки. Бурят в заваленную шахту на руднике дополнительные скважины. Буровую установку для этого доставили из Благовещенска.

В скважину будет опущена специальная камера — видео-глаз, которую с собой привезли спасатели из Новокузнецка. Прибор позволит обследовать самые труднодоступные участки горных выработок. Вторая скважина бурится к предполагаемому месту расположения горняков. Одному из них, потому что таких несколько.

Пробиваясь к горнякам, спасатели расчистили более 100 метров завала и откачали свыше тысячи кубометров воды. В шахте установлена дополнительная вентиляция и насосные станции. 13 вахтовиков все еще могут быть живы, задача — пробраться к ним любой ценой.