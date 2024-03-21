«Аллигаторы» громят позиции боевиков ВСУ: лучшее видео СВО за день

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 39 0

Российские бойцы продолжают выполнять поставленные цели и задачи специальной военной операции на Украине.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Боевая работа экипажа ударного вертолета Ка-52 на южнодонецком направлении в зоне СВО

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.

В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Саперы группировки войск «Юг» разминируют освобожденную территорию Донецкой народной республики

Инженерно-саперные подразделения группировки войск «Юг» проводят разминирование сельскохозяйственных угодий, районов и участков дорог от взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов, а также оказывают помощь местным жителям освобожденных в ходе специальной военной операции населенных пунктов ДНР в разминировании приусадебных участков от опасных находок.

За время боевой работы военнослужащим приходилось обезвреживать различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы иностранного производства.

Тема:
Спецоперация
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