Жена футболиста Тарасова пожаловалась на свою фигуру: «Я должна признаться»
Жена футболиста Тарасова Анастасия не может похудеть после родов
Фото: Instagram* / kostenko.94
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В своем блоге Анастасия выложила фотографию, но поспешила уточнить, что она была сделана «12 килограммов назад».
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко призналась, что испытывает трудности в процессе восстановления после родов. Она пожаловалась на изменения фигуры в своем блоге.
Модель опубликовала фотографию в белых шортах и рубашке, держа ребенка. Но позже рассказала, что выложила архивное фото.
«Я должна признаться. Вчерашний reels был снят год назад и 12 килограммов назад… Я все. Решила, что с сегодняшнего дня беру себя в руки», — откровенно заявила Анастасия.
Девушка также отметила, что полна решимости. Костенко уже начала делать необходимые физические упражнения и следить за питанием.
Месяц назад Анастасия стала мамой в четвертый раз. До рождения ребенка модель говорила в личном блоге, что не боится изменений в фигуре, якобы у нее есть специальная схема для восстановления.
Однако накануне звезда рассказала, что все пошло не по плану. Теперь у нее не получается сжигать калории так же быстро, как прежде.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дмитрий Тарасов задумался о пятом ребенке. Первой реакцией Костенко был смех — чуть погодя она задумалась и дала ответ. Модель заявила, что была бы не против пятого малыша, но не в ближайшее время, а когда-нибудь в будущем.
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