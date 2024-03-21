«Увлекается фотошопом»: в соцсетях высмеяли фото боксирующего Макрона

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 27 0

Сомнительные фото боксирующего Эммануэля Макрона высмеяли в соцсетях

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

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Президент Франции предстал в образе яростного спортсмена.

Фотограф президента Франции Соазиг де ла Муассоньер в социальной сети опубликовал снимки Эммануэля Макрона в процессе занятия боксом. На фото видны мускулы и рельефы французского лидера. Он полон ярости и силы. Но оценили это далеко не все.

Черно-белые фотографии рассмешили некоторых пользователей интернета. Они увидели в них коррекцию фотошопа, который, наверняка, преобразил мышцы Макрона.

«Когда ваш консультант по коммуникациям слишком увлекается фотошопом», — оставил свой комментарий политик Томас Джоли.

Публикация фотографий набрала около десяти тысяч лайков и более сотни комментариев. Были и не столь лестные.

«Фотограф Макрона опубликовал его фотографии в роли неутомимого боксера. Простите, но я лопнул от смеха!» — прокомментировал пост предприниматель из Франции Эммануэль де Вильерс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что политолог оценил заявление Каллас о Макроне.

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