«Чтобы внушать страх»: Макрон показал кадры испытания новой баллистической ракеты

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 39 0

Президент Франции лично наблюдал за пуском с борта многоцелевого фрегата.

Фото, видео: YouTube/Министерство вооруженных сил Франции; X/Emmanuel Macron; 5-tv.ru

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Макрон опубликовал кадры испытания новой баллистической ракеты Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон показал кадры испытательного пуска новой стратегической баллистической ракеты M51.3 без боевой части. Видео глава государства опубликовал на своей странице в соцсетях.

«Очень немногие страны обладают таким ноу-хау. Этот технический успех является еще одной демонстрацией надежности нашей системы сдерживания», — подписал ролик президент страны.

Ракету запустили с атомной подводной лодки Le Vigilant. За испытанием Макрон наблюдал с борта многоцелевого фрегата Auvergne.

Президент также отметил, что Франция продолжает обновлять силы ядерного сдерживания. В стране строят новые стратегические подводные лодки, а в 2026 году начнется программа создания гиперзвуковых маневрирующих стратегических ракет для воздушной компоненты.

«Чтобы быть свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным», — заявил Макрон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что M51.3 — третья версия французской стратегической баллистической ракеты класса «море — земля». На вооружение она поступила в октябре 2025 года.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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