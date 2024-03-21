Превратится в кирпич? Что делать, если россиянам отключат iOS и Android

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

Техноблогер Wylsacom: при отключении iOS и Android можно перейти на бренды Китая

Превратится в кирпич? Что делать, если россиянам отключат iOS и Android

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

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Есть определенные смартфоны, которые смогут стать заменой.

Корпорации Apple и Google могут заблокировать смартфоны с операционными системами iOS и Android на территории России. В таком случае граждане смогут перейти на китайские бренды. Об этом агентству URA.RU сообщил техноблогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов — Прим. ред.).

«Единственная альтернатива — это смартфоны на операционных системах без сервисов Google, если мы говорим про Android. То, что продают сейчас Huawei и другие китайские бренды. Но, как правило, такие устройства реализуются исключительно для внутреннего рынка Китая и к нам попадают скорее как «серые», — объяснил Wylsacom.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях их купить нельзя, потому что популярностью такие телефоны не пользуются и по параллельному импорту их в Россию не привозят, но тем не менее такое устройство хоть и сложно, но купить можно. Это будет самый защищенный вариант смартфона.

«Как правило, это флагманские или редкие устройства, или, у китайских брендов есть такая политика, местная версия, сначала они выпускают ее для внутреннего использования, а через несколько месяцев глобальную. Та уже идет с сервисом Google и она дороже», — рассказал блогер.

Также есть вариант, чтобы телефон не превратился в «кирпич» — это лишить их доступа в интернет и вытащить SIM-карту. Однако пользы от такого смартфона будет мало.

Wylsacom отметил, что в случае блокировки никто не возместит российским потребителям деньги, ведь компании официально ушли с рынка России.

Блогер подчеркнул, что вряд ли кто-то будет блокировать телефоны. Во-первых, это позволит китайскому рынку забрать большой сегмент, а во-вторых, пользователи Apple и Android в других странах могут сделать вывод, что им не нужны телефоны, чьи производители не могут гарантировать работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили об угрозе отключения смартфонов Apple и Android.

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