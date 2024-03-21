Сын президента США Хантер Байден не явился на заседание.

Очередные слушания по делу об импичменте президенту США прошли в американском конгрессе. Основной свидетель и фигурант — сын Джо Байдена Хантер — на заседание не явился. Бизнес-махинации сына действующего главы Белого дома привели его на скамью подсудимых.

Это беспрецедентный случай в истории США — самого Джо Байдена подозревают в пособничестве сыну в финансовых преступлениях, в те годы Байден-старший был вице-президентом Штатов.

Сейчас комитет по надзору ищет доказательства его вовлеченности в бизнес-операции родственников, якобы торговавших его именем по всему миру.

При этом сам Хантер Байден уже оправдывался, что никогда не вовлекал отца в свои дела и обвинил во всем российскую разведку.

По этому поводу конгрессмены — демократы решили устроить демарш в Конгрессе. Этим маскарадом они хотели показать, что все беды в американской политике исходят от Москвы.