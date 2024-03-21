«Белгород-Арена» получила повреждения при обстреле города ВСУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 51 0

Предварительно, среди местных жителей пострадавших нет.

Фото, видео: Telegram / Настоящий Гладков / vvgladkov; 5-tv.ru

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При очередном обстреле Белгорода украинскими боевиками повреждения получила «Белгород-Арена». Об этом рассказал директор учреждения Юрий Черников.

По его словам, повреждения оказались существенные: пострадали центральный вход и административных корпус.

«Мой кабинет, кабинет секретаря — их нет, все разбито. Повреждение стекол где-то процентов на 20. Это одно из самых дорогих удовольствий. Ну, и оборудование очень дорогое у нас, тоже много повреждений», — говорит Черников.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также отмечает, что из-за прилета по арене пробиты кровля и плита перекрытия. На месте работают аварийные службы.

Предварительно, пострадавших среди местных жителей нет.

«Выбежали из маршрутки и спрятались в укрытии. Как только забежали, сразу бахнуло. Потом еще немного постояли, потому что падали осколки. Очень хорошо, что эти укрытия есть», — рассказывает «Известиям» Татьяна Симонян.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. А 21 марта боевики обстреляли город из системы Vampire.

Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Белгороде установят укрытия от обстрелов.

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«Белгород-Арена» получила повреждения при обстреле города ВСУ

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