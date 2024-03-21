Защита граждан: в Белгороде установят укрытия от обстрелов

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В Белгороде установят укрытия от обстрелов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Пострадавшего от преступлений украинских боевиков ребенка транспортировали в больницу столицы.

В Белгороде власти установят дополнительные сооружения для защиты граждан от обстрелов со стороны Украины.

В ближайшие дни модульные убежища появятся в общественных местах города. Областной центр подвергается массированным атакам боевиков ВСУ практически ежедневно. Страдают мирные жители, в том числе дети.

Один из них 14-летний мальчик, которому украинский снаряд оторвал часть кисти. Подростка доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Уже сегодня его должны прооперировать.

Тема:
Спецоперация
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