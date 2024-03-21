Статус британской монархии подорван: «Уже нет разницы, жив Карл III или нет»

С королевской семьей творится неладное, ее членов настигла череда несчастий и болезней. Еще сильнее очерняют ситуацию таблоиды и СМИ.

Недавно в сети начала распространяться новость о смерти короля Великобритании Карла III, однако эта информация, по словам Букингемского дворца, оказалась ложной.

Интересно здесь, что новость о «смерти» британского короля не вызвала какого-либо серьезного общественного резонанса — ну, умер и умер. По масштабу своей личности он и правда в разы уступает своей матери королеве Елизавете II, да и про принцессу Кейт Миддлтон многим знать гораздо интереснее.

О том, почему уход на тот свет становится буквально визитной карточной британских монархов, пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на публициста Андрея Школьникова.

Публицист обращает внимание на то, что процесс передачи активов будущему наследнику престола обычно достаточно долгий и сложный, поэтому монарху не так-то просто будет взять и умереть. Кроме того он утонил, что сейчас в Европе монархи не являются хозяевами страны, как было раньше.

«Они — суть группа сверхпривилегированных граждан, передающих несколько государственных постов по наследству», — рассказывает Школьников.

Одной из основных привилегий, по словам публициста, является освобождение от налогов, а также присвоение имущества не оставивших наследников людей в отдельных графствах.

Важно также объяснить, из чего вообще складывается доход королевской семьи. Это, как правило, официальные отчисления из бюджета и проценты за посредничество и лоббизм в своей стране и в бывших колониях. Но самый большой поток идет от управления активами. Это и различные фонды, трасты, подставные лица. При этом огромная часть потоков проходит вне налоговых юрисдикций.

В то же время, когда метрополии предоставляли независимость своим колониям, то государственная собственность передавалась новым властям, а права на частную собственность оставались у монарших семей.

Если с активами в США, Канаде, Австралии проблем не будет, то про Африку придется забыть. Что касается арабских стран, Индии, Пакистана, то часть активов им придется отдать.

«Чем слабее новый монарх лично и выше уровень турбулентности в мире, тем больше потери при передаче. Любое сомнение в легитимности или иная слабость становится дисконтом», — утверждает публицист.

Известно, что в середине 2022 года доверенные лица активно ездили по миру, пытаясь сохранить активы и все договоренности. Через полтора года история повторилась.

Однако публицист резюмирует, что на данный момент «уже неважно, жив британской монарх или мертв», ведь два таких перехода за малое время сильно ухудшают неофициальный статус монархии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что король Британии, по словам Виктории Бони, умер еще в 2020 году.