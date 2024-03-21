Все куда серьезнее: эксперты дали новую оценку риска обрушения рудника в Приамурье

Спасатели пытаются вызволить 13 горняков, которые находятся под завалами.

Обвал на руднике «Пионер» в Амурской области, где застряли 13 горняков, оказался масштабнее, чем предполагалось ранее, превысив изначальную оценку ЧП в 22 раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя экстренных служб.

«По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров», — говорит специалист.

Прежде, по оценкам экспертов, обрушение горной массы составляло около девяти тысяч кубометров, примерно три тысячи из них уже вывезли из рудника на поверхность.

Сейчас спасатели делают все, чтобы освободить людей из плена. В месте аварии устанавливают водоупорные перемычки, чтобы обеспечить безопасность сотрудников МЧС и персонала во время ликвидации аварии.

Все необходимое оборудование и средства для этого есть, однако работать приходится в непростых условиях — велика опасность повторного обрушения.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что сейчас происходит на руднике в Амурской области.