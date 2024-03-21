«В соответствии с интересами»: чем РФ ответит на изъятие Западом своих активов

Власти ряда стран ищут пути, которые позволят конфисковать российское имущество. Однако законным методом в международном праве просто не существует.

Россия ответит на конфискацию Западом ее активов всеми возможными механизмами реагирования. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы задействуем все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент. И, конечно же, на основе взаимности мы будем — не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

В ЕС намерены направить средства в Европейский фонд мира, чтобы 90% выделить для прямого оказания военной помощи ВСУ, а остальное — в поддержку оборонного производства Украины.

Теперь вопрос будет обсуждаться на саммите Европейского союза 21–22 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что как европейские члены НАТО задолжали альянсу около 60 миллиардов евро.