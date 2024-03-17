«Финансовые трудности»: как европейские члены НАТО задолжали около 60 млрд евро

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

IFO: страны Европы не могут покрыть нужды НАТО на оборону в размере €56 млрд

«Финансовые трудности»: как европейские члены НАТО задолжали около 60 млрд евро

Фото: www.globallookpress.com / Xander Heinl

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О каких государствах идет речь?

Европейским членам Североатлантического альянса необходимы 56 миллиардов евро в год для достижения целевого показателя расходов блока на оборону в 2% от ВВП. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные немецкого Института экономических исследований (IFO).

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам [2% ВВП], включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», — говорится в материале.

Отмечается, что стремление НАТО к росту расходов на оборону усиливает бюджетное давление в Европе в тот момент, когда отслеживаются низкие темпы роста и многие страны ужесточают свои бюджетные планы.

Самый большой дефицит зафиксирован в Германии. Так, в 2023 году страна потратила на 14 миллиардов евро меньше необходимой суммы. К тому же Берлин за последнее десятилетие уменьшил этот разрыв вдвое и собирается полностью закрыть его в текущем году.

Вместе с тем должниками называются Испания (11 миллиардов евро), Италия (10,8 миллиарда евро) и Бельгия (4,6 миллиарда евро). В 2023 году они вошли в число шести стран Евросоюза с долгом, превышающим 100% от ВВП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил о серьезных финансовых потерях для Евросоюза в случае победы России в конфликте на Украине. По его словам, для безопасности организации потребуется уже больше 2% ВВП.

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