Зарубежные политики и дипломаты вновь собрались, чтобы обсудить поддержку киевского режима.

Евросоюз не собирается «умирать за Донбасс», но продолжить помогать Украине. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его мнению, не стоит пугать людей «неизбежностью войны», о которой последнее время столько разговоров в Европе и на Западе.

«Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам», — сказал дипломат на саммите ЕС в Брюсселе.

Таким образом Боррель прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона, который несколько раз заявлял о возможности отправки военного контингента НАТО на помощь ВСУ.

На заявление Борреля уже отреагировала официальный представитель МИД РФ Марий Захарова.

«Потому что мертвые не умирают дважды», — написала она в своем Telegram-канале.

К слову, согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки на Украину.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Бельгии высказались об изъятии доходов с активов РФ ради помощи Украине.