В Бельгии высказались об изъятии доходов с активов РФ ради помощи Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Бельгия поддержала использование активов РФ для покупки оружия Украине

В Бельгии высказались об изъятии доходов с активов РФ ради помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Последние месяцы зарубежные эксперты ищут способы конфискации имущества России.

Бельгия поддержала использование доходов от российских замороженных активов, которые Евросоюз планирует потратить на военную помощь Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Александр де Кроо.

«Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл», — сказал политик в интервью агентству Reuters.

Такую возможность евродепутаты будут обсуждать на саммите ЕС 21–22 марта в Брюсселе. Они намерены направить средства в Европейский фонд мира, чтобы 90% выделить для прямого оказания военной помощи ВСУ, а остальное — в поддержку оборонного производства Украины.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Европа уже не сдержала обещания, данные Украине.

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