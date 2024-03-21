В Бельгии высказались об изъятии доходов с активов РФ ради помощи Украине

Бельгия поддержала использование активов РФ для покупки оружия Украине
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Последние месяцы зарубежные эксперты ищут способы конфискации имущества России.
Бельгия поддержала использование доходов от российских замороженных активов, которые Евросоюз планирует потратить на военную помощь Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Александр де Кроо.
«Я думаю, что идея направить их преимущественно на закупку оружия однозначно имеет смысл», — сказал политик в интервью агентству Reuters.
Такую возможность евродепутаты будут обсуждать на саммите ЕС 21–22 марта в Брюсселе. Они намерены направить средства в Европейский фонд мира, чтобы 90% выделить для прямого оказания военной помощи ВСУ, а остальное — в поддержку оборонного производства Украины.
Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Европа уже не сдержала обещания, данные Украине.
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