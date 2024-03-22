Мэр Харькова сообщил об отсутствии электричества во всем городе

Харьков остался без энергоснабжения из-за масштабных повреждений критической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

«Город полностью обесточен, в результате чего не работает водо− и теплоснабжение, остановился электрический транспорт <…>. Мы имеем слишком серьезные поражения нашей энергетики», — приводит слова градоначальника издание «Страна.ua».

Терехов отметил, что централизованное водоснабжение практически отсутствует. При этом, по его словам, больницы, аптеки и магазины продолжают свою работу, медицинские учреждения получают питание от генератора.

Российские войска нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам на Украине ночью 22 марта. В результате повреждены ряд предприятий по производству вооружения для ВСУ, уничтожена иностранная техника, поражены подразделения боевиков и наемников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что на Украине сообщили о пожаре на Днепропетровской ГЭС.