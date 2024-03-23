Проявила мужество: король Британии Карл III гордится Миддлтон, объявившей о раке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 107 0

Король Британии Карл III заявил, что гордится Миддлтон, объявившей о раке

Проявила мужество: король Британии Карл III гордится Миддлтон, объявившей о раке

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Монарх и его супруга готовы поддерживать каждого члена своей семьи.

Король Великобритании Карл III заявил, что гордится своей невесткой принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Недавно супруга принца Уильяма сообщила о своей онкологии. Об этом рассказали представители Букингемского дворца изданию The Guardian.

«Король Карл III очень гордится Кейт и ее мужеством, с которым она выступила», — сказал источник газеты.

Также представитель Букингемского дворца отметил, что Карл III и его супруга королева Камилла будут оказывать поддержку и любовь всей семье Виндзоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон диагностировали рак. Принцесса Уэльская заявила, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания, а также на данный момент получает химиотерапию. Об этом она сообщила с помощью видеообращения в социальных сетях.

В середине января она успешно перенесла операцию на брюшной полости, и в тот момент обследование не выявило онкологии.

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