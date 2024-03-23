Сергей Собянин рассказал, где в этом году в Москве откроются летние бассейны

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 8 0

За прошлый год было открыто 15 летних бассейнов.

Сергей Собянин рассказал, где в этом году в Москве откроются летние бассейны

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В Москве в рамках проекта «Лето в парках» планируется открытие 23 пляжных зон, сообщил 22 марта мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что летом 2023 года в Москве было открыто 15 летних бассейнов. За неполный сезон их посетили более 560 тыс. человек.

«Поэтому проект „Лето в парках“ будет не только продолжен, но и значительно расширен. В этом году в общей сложности планируем открыть 23 комфортабельные пляжные зоны», — говорится в сообщении.

Среди прочего летние бассейны будут открыты в восьми городских парках и на девяти фестивальных площадках в разных уголках города.

«Будем и дальше развивать Москву как город-курорт — в интересах москвичей и туристов», — заверил Собянин.

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