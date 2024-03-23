Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

На базе столичных школ действует свыше 1,1 тысячи музеев.

Собянин рассказал о гражданско-патриотическом воспитании в школах Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти — неотъемлемая часть учебного процесса, от которой зависит развитие молодежи. Такую оценку дал мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что в кадетских классах столицы учатся свыше 28 тысяч школьников.

По словам мэра, в «Движении первых» участвуют почти 80 тысяч горожан, а в рядах «Юнармии» насчитывается больше 45 тысяч школьников.

Собянин также рассказал о тех шагах, которые в столице предпринимаются в рамках гражданско-патриотического воспитания.

«Реализуются проекты „Мой героический район“, „Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны“, „Вместе о Победе“, — написал мэр в своем Telegram-канале. — Проходят образовательные, культурные и спортивные мероприятия: олимпиады, фестивали, соревнования».

На базе столичных школ действует свыше 1,1 тысячи музеев. Ученики и педагоги московских школ и колледжей взяли шефство более чем над тысячью воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн, добавил Собянин.

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