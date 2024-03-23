Собянин проведал в Боткинской больнице пострадавших при теракте

В больницах Москвы в настоящее время в состоянии различной степени тяжести находятся 80 человек, пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он побывал в больнице имени Боткина, где проведал пострадавших. По словам Собянина, врачи «самоотверженно борются» за жизни и выздоровление раненых.

Градоначальник также поблагодарил всех, кто оказывал помощь на месте трагедии. «Это и экипажи десятков машин скорой помощи, вертолетчики, сотрудники МЧС — все, рискуя жизнью, спасали людей», — написал мэр.

Он также выразил благодарность москвичам, которые пришли сдать кровь для раненых. «В трагедии проявляются настоящее сострадание и мужество. Мы становимся сильнее и сплоченнее, — добавил Сергей Собянин. — Хочу еще раз выразить соболезнования семьям погибших и пострадавшим».

Ранее в субботу, 23 марта, в Следственном комитете России сообщили, что число жертв теракта, совершенного накануне в подмосковном «Крокус Сити Холле», возросло до 133 человек.

В свою очередь, глава ФСБ РФ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте. Согласно сообщению СКР, последние были задержаны в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.