«Передайте это моим детям»: больная раком Кейт Миддлтон оставила послание

На данный момент она проходит химиотерапию, с каждым днем становясь все сильнее.

Совсем недавно мир шокировала новость о страшном заболевании Кейт Миддлтон, о котором догадывались многие, но до конца не верили в это. Принцессе Уэльской диагностировали рак.

Для всей королевской семьи это стало потрясением, а особенно — для троих детей Миддлтон. Принцессе понадобилось собрать всю волю в кулак, чтобы сообщить печальную весть наследникам.

«Нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи таким образом, чтобы это было понятно для них, и заверить их, что со мной все будет в порядке», — рассказала она в обращении в социальных сетях.

Трудно представить, как тяжело матери говорить своим детям о серьезном и страшном заболевании. Миддлтон попыталась заверить их, что обязательно поправится.

Принцесса Уэльская в своем трогательном обращении подчеркнула, что ей очень помогает поддержка мужа и народа. На данный момент она проходит химиотерапию, с каждым днем становясь все сильнее.

Страшный диагноз

Прицнесса Уэльская поделилась душераздирающей новостью после двух месяцев отсутствия в публичном поле. В середине января она успешно перенесла операцию на брюшной полости, и в тот момент обследование не выявило онкологии.

За это время поклонники королевской семьи начали бить тревогу из-за того, что Букингемский дворец не делился подробностями о состоянии принцессы. И, наконец, она собралась с духом и рассказала о выявленной онкологии.

Принцесса отметила, что новость стала для нее «огромным шоком». Ей нужно было время, чтобы все обдумать и рассказать об этом миру.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — заявила Миддлтон.

Взволнованные британцы, узнав об этом, пришли к Букингемскому дворцу в знак поддержки. Со слезами на глазах они обменивались переживаниями за судьбу принцессы, лихорадочно пролистывая новостные ленты, снова и снова просматривая откровенное признание жены принца Уильяма — никто не остался равнодушным.

Какой вид рака?

Миддлтон не раскрыла подробности о виде и стадии рака. Принцессе 42 года — это не тот возраст, в котором возникает онкологическая настороженность, заявляют специалисты.

Тем более, что она явно не относилась к группе риска. У нее нет лишнего веса, она явно много и активно двигалась, следила за своим здоровьем, а во время трех беременностей находилась под наблюдением лучших врачей и ни один папарацци не застал ее с сигаретой или за принятием алкоголя.

Так какой вид рака ее мог настигнуть? Издание aif.ru пишет, что один из самых распространенных видов онкозаболеваний у молодых женщин — рак шейки матки.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляется около 529 тысяч вновь заболевших раком шейки матки и почти 275 тысяч из них умирает. При этом рак шейки матки — одно из немногих злокачественных новообразований, которые могут быть выявлены на ранней стадии при проведении скринингового исследования.

Наиболее эффективным и информативным методом диагностики, который уже применяется во многих клиниках, считается жидкостная цитология. Ложноотрицательным результат может быть только в том случае, если забор материала был произведен неправильно или не из того участка.

Но для удаления рака шейки матки операции на брюшной полости не проводятся. Можно предположить, что в ходе вмешательства было удалено новообразование и последующее гистологическое исследование показало его злокачественный характер.

Предпосылки

В начале марта появилось фото, как Миддлтон ехала в автомобиле со своей матерью. Однако многие сразу начали сомневаться в оригинальности фото.

Оно могло быть поддельным, созданным для успокоения общественности. Несколько дней спустя на официальной странице принца и принцессы Уэльских появилось свежее фото Миддлтон с детьми.

Она выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в течение последних месяцев. На фотографии она красива, улыбается — появилось ощущение, что принцесса скоро вернется к активной жизни и снова будет посещать общественные мероприятия.

Но многих насторожило несколько моментов на фотографии. В кадре принцесса предстала очень счастливой, знаменитую маму со всех сторон обнимали дочь и сыновья.

В подписи к фото Кейт публично поблагодарила верноподданных за помощь и поддержку в столь непростое время и подчеркнула, что совсем скоро планирует вернуться к прямым обязанностям, возложенным на нее королевской семьей.

Спустя всего час после публикации фото в британской прессе стали множиться предположения, что снимок с Кейт и детьми — старый. Особо внимательные рассмотрели в кадре некоторые детали, возможно, указывающие на то, что снимок был сделан либо очень давно, либо и вовсе с помощью искусственного интеллекта.

Видимо, таким образом Кенсингтонский дворец пытался успокоить публику на фоне безумных слухов о состоянии принцессы. Однако эффект оказался противоположным.

Стоило лишь британцам обнаружить на пальце Кейт отсутствие обручального кольца, как фото тут же спровоцировало переполох. Обеспокоенные комментаторы тут же бросились писать, что Миддлтон находится в шаге от развода с Уильямом, что и привело к тому, что принцесса решила снять украшение.

В совокупности с другими нюансами и деталями представившаяся картина выглядела, как минимум, странно. Также фото выглядит очень отредактированным.

Уже тогда пытались скрыть шокирующую правду. Не выдержав напора и объема множащихся слухов, Миддлтон вышла на связь в социальных сетях и опубликовала странное послание, в котором случайно проговорилась, что счастливый снимок с изображением матери и детей был изменен с помощью фотошопа.

«Как и многие фотографы-любители, иногда я экспериментирую с редактированием. Я хотела бы извиниться за всю неразбериху, которую вызвала наша семейная фотография, опубликованная вчера. Надеюсь, все, кто отмечал этот праздник, прекрасно провели День матери. Кэтрин», — написала она.

Таким образом, супруга принца Гарри официально подтвердила — фото абсолютно настоящее, но есть нюанс. Этот факт еще больше раззадорил преданных поклонников семьи во всем мире.

Подписчикам принцессы не ясно, почему она не могла записать видеообращение или выложить картинку, которая подтверждает актуальность снимка. Они также считают, что текстовое обращение только укрепило теорию о том, что фотография с детьми, приуроченная ко Дню матери, — фейк.

Еще больше подозрений вызывает тот факт, что Миддлтон впервые обратилась к верноподданным через социальные сети. Еще пару лет назад принцесса Уэльская вела беседы с британцами на официальных встречах только лично, а микроблог использовала как официальную платформу для отчетов.

Также Миддлтон с мужем попали на видео, которое вызвало еще больше вопросов. Пара шла с продуктами из фермерского магазина: принцесса несла сумку, весело обсуждала что-то с мужем и выглядела здоровой и отдохнувшей.

Кейт выглядела бодрой и веселой, но совершенно непохожей на себя. Кадры должны были успокоить фанатов, но только породили новые слухи. Теории заговора начались нешуточные — вплоть до смерти и попыток ввести подданных в заблуждение фейковыми снимками и неоднозначными высказываниями.

Многие не поверили, что на видео действительно принцесса. Некоторые и ее мужа не узнали.

«Даже не похожи на них»;

«Тестируем клона, чтобы посмотреть, что думает интернет»;

«Я пытаюсь понять, кто это, черт возьми, потому что это не Кейт»;

«Если это действительно „Кейт Миддлтон“, то почему женщина, которая только что перенесла операцию на брюшной полости и нуждалась в таком долгом восстановлении, несет такую большую сумку?» — недоумевали пользователи соцсети X.

Всегда поддерживала онкобольных

Кейт всегда поддерживала онкобольных людей. Она занимается благотворительностью, при этом особенно поддерживает больных онкологией. В 2011 году Миддлтон с мужем открыли онкологическое отделение Oak Center для детей и молодежи в южном Лондоне.

Принцесса познакомилась с девятилетним Фабианом Бэйтом во время одного из визитов в больницу. Она написала ему длинное письмо, похвалив за силу характера и заверив, что он находится в надежных руках.

Родные мальчики очень оценили этот подарок. Фабиан очень эмоционально отнесся к посланию и к тому, что Кейт запомнила его историю.

Также шесть лет назад принцесса пожертвовала свои локоны благотворительной организации Little Princess Trust, которая производит парики для детей, борющихся с раком. Спустя два года жена принца Уильяма встретилась с Милой Снеддон: принцесса нарядилась в розовое платье.

Миддлтон звонила девушке и тогда пообещала ей, что обязательно будет в розовом, когда они встретятся лично. Теперь, к сожалению, и сама Кейт находится среди тех, кто болен раком.

Но принцесса держится и верит в лучшее. Слишком многое на кону, но самое главное — жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что король Британии Карл III гордится Миддлтон, объявившей о раке.