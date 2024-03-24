Путин поставил свечу за упокой погибших в теракте в «Крокусе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 11

Российский президент посетил церковь в государственной резиденции.

Путин поставил свечу за упокой погибших в теракте в «Крокусе»

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

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Президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава государства посетил церковь в государственной резиденции в Ново-Огарево, передает ТАСС.

Согласно последним данным, число жертв действий боевиков увеличилось до 137. Из них — трое детей. Количество пострадавших при теракте также возросло — до 180 человек. Все они нуждались в медицинской помощи, которую им экстренно оказали. В медучреждениях Москвы сейчас находятся несколько очень тяжелых пациентов, за жизни которых каждую секунду борются врачи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве началось опознание погибших в результате теракта в «Крокусе».

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