Путин поставил свечу за упокой погибших в теракте в «Крокусе»
Российский президент посетил церковь в государственной резиденции.
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России Владимир Путин поставил свечу за упокой погибших в теракте в «Крокусе». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что глава государства посетил церковь в государственной резиденции в Ново-Огарево, передает ТАСС.
Согласно последним данным, число жертв действий боевиков увеличилось до 137. Из них — трое детей. Количество пострадавших при теракте также возросло — до 180 человек. Все они нуждались в медицинской помощи, которую им экстренно оказали. В медучреждениях Москвы сейчас находятся несколько очень тяжелых пациентов, за жизни которых каждую секунду борются врачи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве началось опознание погибших в результате теракта в «Крокусе».
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?