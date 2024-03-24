В Москве началось опознание погибших в результате теракта в «Крокусе»

В Москве началось опознание погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил департамент здравоохранения столицы.

Уточняется, что процедура проходит в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы, куда заранее приглашают родственников. Работа ведется при участии специалистов Москвы и Московской области, МЧС и Следственного комитета.

В некоторых случаях может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель, предупредили в департаменте.

Также сообщается, что процедура опознания будет проводиться круглосуточно. Родственникам погибших помогут на месте оформить все документы. Для них также организована служба психологической поддержки.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человек, раненых — свыше 150 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после теракта в «Крокусе» 12 человек остаются в крайне тяжелом состоянии.