Латвия выступила за возвращение воинской повинности в Европе из-за «угрозы» России

Странам НАТО в таком случае придется увеличить расходы на оборону.

Странам Европы следует вернуть обязательную военную службу из-за якобы вероятной угрозы России. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times.

«Необходимо серьезно обсудить вопрос [воинской] повинности», — сказал он.

Данные меры, как уточняется, помогут справиться с проблемами при пополнении армий европейских стран, несмотря на то, что военное руководство предпочитает в полной мере профессиональные войска. Как отметил Ринкевичс, большинству стран Североатлантического альянса придется увеличить расходы на оборону до уровня времен Холодной войны.

При этом президент Эстонии Алар Карис в беседе с газетой допустил введение специального налога для финансирования растущих военных расходов Европы и доведения их до уровня Соединенных Штатов.

В материале также подчеркивается, что Латвия уже вернула воинскую обязанность, это было еще в 2023 году. При этом Эстония только обдумывает данную инициативу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности блока к возможному конфликту с Россией. По его словам, альянс не планирует размещать на Украине своих военных, но в случае чего они готовы «драться».