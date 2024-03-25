Латвия выступила за возвращение воинской повинности в Европе из-за «угрозы» России

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

FT: Латвия призвала Европу вернуть воинскую повинность из-за угрозы России

Латвия выступила за возвращение воинской повинности в Европе из-за «угрозы» России

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

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Странам НАТО в таком случае придется увеличить расходы на оборону.

Странам Европы следует вернуть обязательную военную службу из-за якобы вероятной угрозы России. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times.

«Необходимо серьезно обсудить вопрос [воинской] повинности», — сказал он.

Данные меры, как уточняется, помогут справиться с проблемами при пополнении армий европейских стран, несмотря на то, что военное руководство предпочитает в полной мере профессиональные войска. Как отметил Ринкевичс, большинству стран Североатлантического альянса придется увеличить расходы на оборону до уровня времен Холодной войны.

При этом президент Эстонии Алар Карис в беседе с газетой допустил введение специального налога для финансирования растущих военных расходов Европы и доведения их до уровня Соединенных Штатов.

В материале также подчеркивается, что Латвия уже вернула воинскую обязанность, это было еще в 2023 году. При этом Эстония только обдумывает данную инициативу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности блока к возможному конфликту с Россией. По его словам, альянс не планирует размещать на Украине своих военных, но в случае чего они готовы «драться».

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