В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 22 0

Джоанэ: стоит готовиться к нескольким годам напряженных отношений с Россией

В НАТО призвали готовиться к напряженным отношениям с Россией

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Presidential Office of Ukr

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Альянс, судя по всему, намерен и впредь заниматься эскалацией обстановки в мире.

Странам, входящим в альянс НАТО, следует готовиться к нескольким годам напряженных отношений с Россией. Об этом заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

«Мы защищаем свою территорию и союзников, принимаем соответствующие меры», — сказала представитель блока.

Она при этом заявила, что выборы в России никак не повлияют на сложившуюся ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жители Швеции собирают «тревожный чемоданчик» на случай «войны с Россией». Делать такое им посоветовали власти.

В вещи первой необходимости входят: консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Власти Швеции в период вступления в НАТО сделали ряд заявлений, которые касаются политической повестки и, в первую очередь, отношений государства с Россией.

Так, главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден посоветовал гражданам страны готовиться «к войне с Россией». А глава агентства по ЧС Шарлотт Петри Горницка напомнила, что в условиях кризиса шведы должны сами позаботиться о своей безопасности.

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