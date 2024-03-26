В Москве после зимы промыли тротуары специальным шампунем

Столица медленно, но верно готовится к наступлению тепла.
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Зима отступила, снег почти растаял, но оставил за собой грязь на дорогах — по этой причине московские тротуары промыли специальным шампунем. Об этом сообщил Telegram-канал ГБУ «Автомобильные дороги».
«Промывка покрытий специальным шампунем удаляет загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня проведем сплошную мойку проезжей части и пешеходных зон», — говорится в сообщении.
До конца апреля будут приводиться в порядок инженерные сооружения столицы: мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники. Столица медленно, но верно готовится к наступлению тепла.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках.
Читайте также
86%
0.17 100.37
0.15
Нашли ошибку?