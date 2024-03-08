Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Организаторы выдадут им необходимый инвентарь.

Собянин пригласил москвичей принять участие в общегородских субботниках

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству территории, традиционные общегородские субботники запланированы на 13 и 20 апреля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ждем на субботниках всех москвичей, которые хотят поучаствовать в благоустройстве родного города. В программе — очистка газонов, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников», — написал он в Telegram-канале.

На субботники приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей, которые хотят принять участие в благоустройстве города. Они будут работать в парках и дворах, а также на территориях объектов социальной сферы — прогребать газоны, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать клумбы, а также высаживать деревья и кустарники. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь.

Информация о местах проведения субботников и пунктах выдачи инвентаря опубликуют в СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет найти контакты ответственных за организацию работ.

Для организации и проведения работ создан городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

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