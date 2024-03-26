Системы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
По данным местных властей, пострадали два человека.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением РСЗО Vampire. Об этом сообщили в российском Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что этой ночью в результате два человека пострадали в поселке Дубовое. Также зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домовладениях.
Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
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