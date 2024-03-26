На Ставрополье разоблачили коррупционную преступную группу из числа чиновников
| В России Срочная новость 12 0
В частности, в ОПГ входили высшие должностные лица Минэкономразвития.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Ставропольском крае разоблачена коррупционная организованная преступная группа (ОПГ) из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей региона. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
0° 756 мм рт. ст.
86%
86%
92.78
0.17 100.37
0.15
0.17 100.37
0.15
Нашли ошибку?