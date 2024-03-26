В плане поддержки Незалежной со стороны Запада сложился замкнутый круг, подчеркнул министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получает раздраженные замечания от Германии, когда комментирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для ВСУ. Такое заявление он сделал в беседе с Politico.

«Послушайте, я устал на это отвечать. Извините. Можете меня процитировать, я не против. Каждый раз, когда я отвечаю на этот вопрос, я получаю раздраженные замечания из Берлина. Оставьте это им», — сказал он.

Кулеба добавил, что Берлин сам поставил себя в сложную ситуацию с этими ракетами и теперь должен придумать, как выйти из нее. В то же время боевикам ВСУ не хватает вооружений, ведь Запад не поставляет их.

В плане поддержки, продолжил министр, сложился замкнутый круг: Запад задерживает помощь, затем говорит об отступлении Украины на поле боя, а потом снова не дает оружие.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недавно в очередной раз члены Бундестага (нижней палаты парламента ФРГ) снова не поддержали проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину крылатые ракеты Taurus.