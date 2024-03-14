В Германии снова проголосовали против поставки ракет Taurus на Украину

До этого Бундестаг отклонил аналогичный документ в феврале 2024 года. Против выступили 480 депутатов.
Фото: ABACA / ТАСС
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Члены Бундестага (нижней палаты парламента ФРГ) снова не поддержали проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Документ выдвинул во второй раз блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Голосование транслировалось на сайте немецкого парламента.
«За» проголосовали 495, «против» — 190. Пять воздержались», — огласила результаты председатель Бундестага.
В голосовании приняли участие 690 депутатов. Оно состоялось после дебатов, в ходе которых большинство фракций ФРГ выступили против этого проекта резолюции.
Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину 22 февраля 2024 года. За принятие документа выступили 182 депутата, против — 480, еще пять воздержались. Позднее в Бундестаге объяснили свою позицию по ракетам Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что решение окончательное, аргументировав решение рисками ударов по Москве.
Между тем слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.
Против полемики Макрона в том числе выступил и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, подобные заявления не помогут разрешить проблемы Запада в вопросе Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц исключил отправку на Украину дальнобойных систем вооружений, для использования которых необходимо участие немецких военных. По его словам, Берлин не переступит эту черту.
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