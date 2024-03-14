В Германии снова проголосовали против поставки ракет Taurus на Украину

Члены Бундестага (нижней палаты парламента ФРГ) снова не поддержали проект резолюции с требованием к правительству Германии поставить на Украину крылатые ракеты Taurus. Документ выдвинул во второй раз блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Голосование транслировалось на сайте немецкого парламента.

«За» проголосовали 495, «против» — 190. Пять воздержались», — огласила результаты председатель Бундестага.

В голосовании приняли участие 690 депутатов. Оно состоялось после дебатов, в ходе которых большинство фракций ФРГ выступили против этого проекта резолюции.

Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину 22 февраля 2024 года. За принятие документа выступили 182 депутата, против — 480, еще пять воздержались. Позднее в Бундестаге объяснили свою позицию по ракетам Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что решение окончательное, аргументировав решение рисками ударов по Москве.

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Между тем слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.

Против полемики Макрона в том числе выступил и глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, подобные заявления не помогут разрешить проблемы Запада в вопросе Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц исключил отправку на Украину дальнобойных систем вооружений, для использования которых необходимо участие немецких военных. По его словам, Берлин не переступит эту черту.