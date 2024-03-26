Бурение третьей скважины на руднике в Приамурье показало наличие воды в шахте

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 94 0

Под завалами все еще могут оставаться 13 горняков, запертых на глубине более 100 метров.

Бурение третьей скважины на руднике в Приамурье показало наличие воды в шахте

Фото: МЧС России / ТАСС

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Бурение третьей скважины на руднике «Пионер» в Амурской области показало наличие воды и породы в шахте. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

По состоянию на утро 26 марта спасатели пробурили четыре скважины на глубину от 243 метров до 350 метров. Керн, извлеченный из выработки, указывает, что одна из скважин заполнена пульпой со льдом. Две из четырех скважин показали наличие воды — на 214 и 243 метрах.

«Специалистами проводятся исследования с использованием самоходной каротажной станции. Было принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды», — говорится в сообщении ведомства.

ЧП произошло 18 марта на руднике в Амурской области, где под завалами все еще могут оставаться 13 горняков, запертых на глубине более 100 метров. Все они — вахтовики из разных регионов страны. Семьи десяти из них прибыли к месту аварии.

В первый раз связь с работниками прервалась около девяти часов вечера. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ и халатности. Задержан управляющий директор рудника.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что происходит на шахте в Приамурье сейчас.

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