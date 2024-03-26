Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Следствие обвиняет его в шпионаже.

Суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Фото: Dmitry Serebryakov / ТАСС

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Арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича продлен еще на три месяца. Решение 26 марта 2024 года вынес Московский городской суд.

Таким образом, Гершкович останется под стражей до 30 июня 2024 года.

О задержании сотрудника WSJ Эвана Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта 2023 года. Журналиста поймали с поличным в то время, как он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Предполагается, что действовал журналист по указу Вашингтона. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что сказал Путин о журналисте из США Эване Гершковиче.

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