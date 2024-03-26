Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале. Согласно заявлениям градоначальника, планы включают:

выполнение действующих обязательств перед жителями города;

улучшение качества жизни граждан с ментальными особенностями в социальных домах;

развитие системы персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья;

расширение доступности и повышение качества электронных соцуслуг;

повышение эффективности трудоустройства жителей с учетом вызовов рынка труда;

адресность и проактивный подход при предоставлении мер соцподдержки.

Сегодня доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают порядка 4,5 миллиона москвичей. Основные группы горожан, нуждающиеся в поддержке, — старшее поколение и люди с инвалидностью.

Городская доплата к пенсии есть у порядка 2 миллиона человек. Кроме того, развиваем программы для досуга, самореализации и оздоровления москвичей старшего поколения.

Особое внимание уделяем ветеранам Великой Отечественной войны — обеспечиваем социальную поддержку, комплексный уход и выплачиваем материальную помощь.

В системе социальной защиты Москвы помощь на дому получают порядка 100 тысяч человек. Сегодня это удобный и технологичный сервис, учитывающий индивидуальные потребности конкретного человека.