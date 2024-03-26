Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

Сегодня доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают порядка 4,5 миллиона москвичей. Основные группы горожан, нуждающиеся в поддержке, — старшее поколение и инвалиды.

Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2024 год. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале. Согласно заявлениям градоначальника, планы включают:

  • выполнение действующих обязательств перед жителями города;
  • улучшение качества жизни граждан с ментальными особенностями в социальных домах;
  • развитие системы персонализированного сопровождения людей с особенностями здоровья;
  • расширение доступности и повышение качества электронных соцуслуг;
  • повышение эффективности трудоустройства жителей с учетом вызовов рынка труда;
  • адресность и проактивный подход при предоставлении мер соцподдержки.

Сегодня доплаты к пенсиям, льготы, пособия и различные социальные услуги получают порядка 4,5 миллиона москвичей. Основные группы горожан, нуждающиеся в поддержке, — старшее поколение и люди с инвалидностью.

Городская доплата к пенсии есть у порядка 2 миллиона человек. Кроме того, развиваем программы для досуга, самореализации и оздоровления москвичей старшего поколения.

Особое внимание уделяем ветеранам Великой Отечественной войны — обеспечиваем социальную поддержку, комплексный уход и выплачиваем материальную помощь.

В системе социальной защиты Москвы помощь на дому получают порядка 100 тысяч человек. Сегодня это удобный и технологичный сервис, учитывающий индивидуальные потребности конкретного человека.

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